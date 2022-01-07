Шестнадцать полицейских погибли в ходе беспорядков в Казахстане

С начала беспорядков в Казахстане погибли шестнадцать сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны страны. Ещё более 1,3 тысячи пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

При охране общественного порядка и защите конституционного строя страны погибли от рук преступников 16 и получили ранения более 1,3 тыс. сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Министерства обороны, а также специальных органов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что с начала беспорядков в Казахстане были задержаны более 5,1 тысячи человек.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.