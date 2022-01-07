Шесть волн, 20 тысяч: что известно об атаках террористов в Алма-Ате

Во ходе беспорядков в Алма-Ате произошло нападение не менее 20 тысяч террористов. При этом они организовали шесть волн атак. Об этом в Twitter написал президент Казахстана Касым-Жомат Токаев.

По словам Токаева, бандиты и террористы были хорошо обучены, командование осуществлялось из специального центра.

Некоторые из них говорили не на казахском языке. Было как минимум шесть волн атак террористов в Алма-Ате, их общее число 20 тысяч, — написал Токаев.

По словам главы государства, анализ ситуации показывает, что Казахстан столкнулся с вооружённым актом агрессии, который выполнялся хорошо подготовленной группой преступников и террористов, обученных и координируемых из-за рубежа.

Токаев объяснил, что отдал приказ о начале контртеррористической операции ради устранения угрозы нацбезопасности и защиты жизни и имущества граждан страны. По его словам, в настоящее время операция продолжается.

Широкомасштабная и хорошо координируемая работа проводится полицией. Национальная гвардия и вооружённые силы должны восстановить закон и порядок в соответствии с конституцией, — сообщил президент.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что в ходе операции были задержаны около 4 тысяч террористов, им грозит пожизненное заключение. Наибольшее число задержаний приходится на Алма-Ату.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией.

Режим ЧП был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.