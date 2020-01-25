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На улице Алматы разгорелся конфликт между местными жителями и студентами из КНР, которые несли в руках китайского дракона. Это один из символов китайского Нового года, празднование которого началось в Поднебесной.

Перепалку на камеру сняли очевидцы и выложили в Сеть. Из ролика непонятно, что именно вызвало возмущение, но герои ролика требуют убрать атрибут. Инцидентом уже заинтересовалась полиция города. Там обещают провести проверку.

Новый год является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Его происхождение относится к древним временам. После 1911 года праздник в дословном переводе называется Праздник весны. В этот раз новогодние торжества в Китае сведены к минимуму из-за вспышки эпидемии, вызванной новым типом коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года. Видеообращение она записала на китайском языке.