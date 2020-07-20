Сербский поверенный вызван в МИД Азербайджана

https://static.news.ru/photo/3d61a31c-ca77-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MFAAzerbaijan

Временного поверенного в делах Сербии в Азербайджане Даницу Вейнович вызвали в азербайджанский МИД после сообщений о поставке боеприпасов Белградом в Армению.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, Вейнович встретилась с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафом Халафовым. Замглавы ведомства в ходе встречи сообщил, что в распоряжении министерства появилась подтверждённая информация о том, что из Сербии в Армению было поставлено большое количество боеприпасов различных калибров. Он заявил, что подобный шаг со стороны Белграда вызывает «глубокое сожаление и горькое разочарование среди азербайджанского народа и руководства», передаёт РИА Новости.

Халафов подчеркнул, что такие недружественные действия подрывают дружественные отношения и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия и бросают тень на существующий высокий уровень взаимного доверия, — говорится в сообщении пресс-службы.

Боестолкновение на границе Армении и Азербайджана продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Баку, в результате обстрелов погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Ереван сообщил о гибели четырёх своих военных, ещё десять солдат и один мирный житель оказались ранены. Вину за начало обстрелов не признаёт ни одна из сторон.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за минувшие сутки подразделения ВС Армении 60 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.