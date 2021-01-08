Сенатор — делегат от России рассказал об обстановке на выборах в Киргизии

https://static.news.ru/photo/1309e9a8-5348-11eb-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Фарит Мухаметшин Фото: Совет Федерации/flickr.com

Досрочные президентские выборы в Киргизии проходят спокойно, но отмечается невысокая явка. Об этом рассказал замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, прибывший в страну в составе делегации наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Выборы идут в спокойном режиме. Идут открыто, демократично, обеспечены все избирательные участки необходимой техникой, аппаратурой, обеспечена безопасность, обучены члены избирательных комиссий. Очень опытные люди везде, — цитирует РИА Новости российского парламентария.

Мухаметшин также отметил, что наблюдатели от МПА СНГ ещё на прошлых выборах призывали ЦИК Киргизии обеспечить максимальную безопасность на избирательных участках. В этом году была создана рабочая группа с участием председателя ЦИК, а также заместителей руководителей правоохранительных и государственных органов. На нынешних выборах, по словам сенатора, безопасность организована на высоком уровне.

Как сообщал NEWS.ru, Центризбирком Киргизии признал состоявшимся референдум по выбору формы правления в стране, который также проходит сегодня. Явка по состоянию на 18:00 (15:00 мск), по данным комиссии, составила 33,08%.