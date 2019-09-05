В Чернигове несколько коммунальных предприятий подали в суд на украинского премьера Алексея Гончарука и его родных из-за долгов за услуги ЖКХ.
По данным издания «Следствие.Инфо», общая сумма долга семьи политика за коммунальные услуги составляет более 21 тысячи гривен (около $830).
Украинский премьер и его брат задолжали за горячую воду свыше $600. Предприятие «Облтеплокомунэнерго» с 2011 года пытается через суд взыскать средства с нынешнего главы правительства. А «Черниговгазу» он должен $158. Сам Гончарук заявил, что уже 19 лет не проживает в Чернигове, но пообещал разобраться в этой ситуации.
Как писал News.ru, новый украинский премьер Алексей Гончарук является техническим главой правительства, а реально кабмином будет руководить президент Владимир Зеленский, который продолжит неолиберальную политику своих предшественников. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин.