Семилетка Токаева Почему глава Казахстана дал старт предвыборной кампании еще до внесения изменений в законодательство

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании нации объявил о начале важных и явно форсированных политических преобразований в стране. Он предложил уже осенью провести новые президентские выборы. Причем мандат будущего главы государства должен быть ограничен семью годами без права дальнейшего переизбрания. Не надо быть большим пророком, чтобы понять главное: Токаев перестраивает государственную систему под себя, окончательно отправляя в архив эпоху Нурсултана Назарбаева.

В последнее время Токаев сделал немало для того, чтобы не только окончательно утвердить личную власть, но и демонстративным образом укрепить статус Казахстана как полостью суверенной страны, отряхнувшей как бы еще советский прах. Тут и заявление, что с попыткой переворота помог справиться именно ОДКБ, а не персонально Россия. И муссируемые слухи, что в Москве Токаев отказался принять орден Александра Невского. И показные штабные учения с участием американских советников, посвящающих казахских коллег в премудрости натовских методов анализа. И даже дипломатическая новация: Токаев, ищущий новые пути для транспортировки своей нефти в обход России, вел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым не по-русски и даже не по-английски, а через переводчиков. При этом оба учились в МГИМО.

Все подобные «мелочи» складываются в весьма показательную, хоть и достаточно мозаичную картину попыток доказать свою самость. Притом что Казахстану, зажатому между Россией и Китаем, такие шаги даются явно непросто. Тем более на фоне обострившихся проявлений местного национализма, который традиционно негласно подпитывался в стране любой властью, а ныне просто почувствовал себя в тренде. Причем его антирусская направленность постепенно будет сочетаться и с сильными антикитайскими настроениями, особенно в плане ведения бизнеса. Экономический же базис нового курса основывается на фактически полном контроле западных корпораций в главных сферах казахстанской экономики — горнодобывающей и нефтегазовой. Созданных и развитых, естественно, еще в советские времена.

Фото: Anatoly Ustinenko/Russian Look/Global Look Press

Впрочем, идеологическая десоветизация в плане сноса неправильных памятников и переименования улиц и городов в республике давно прошла. Причем у нас этот процесс, в отличие от аналогичного прибалтийского, особо отмечен не был. Равно как и содержание учебников истории с проклятьями в адрес «колониального прошлого», по вине которого, дескать, Казахстан до сих пор — не Катар с Бахрейном. Выучившиеся по этим учебникам государственные кадры после стажировок за океаном ныне все увереннее занимают посты при власти. Естественно, для них нарушение западных антироссийских санкций — это та самая красная линия, через которую нельзя переступить.

И вот теперь Токаев намерен окончательно покончить с остатки памяти о том, что он был выдвинут на пост президента волею «отца нации», Назарбаева, который до попытки путча все равно сохранял в своих руках все командные посты.

Действующему президенту нужен общенациональный мандат, свидетельствующий о полной поддержке его выбранного курса и о его полной политической и исторической субъектности. Почему Токаев так форсирует процесс? Вряд ли он за спиной чувствует угрозу бывшего правящего клана. Не исключено, что он полагает, что сейчас момент наиболее благоприятный, поскольку мировая экономическая конъюнктура в целом непредсказуема. А общий кризис неминуемо отразится и на Казахстане, как поставщике сырья.

А что касается обещанного одного срока в семь лет, что звучит явно необычно для постсоветской среднеазиатской страны, то за семь лет много воды утечет. И шах может умереть, и ишак сдохнуть. И народ, как носитель высшей власти, всегда имеет право попросить своего лидера продолжить начатое дело.