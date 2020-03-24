https://static.news.ru/photo/07a77da0-6dcf-11ea-a288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Кириенко/facebook.com

Житель белорусского города Могилёва потерял работу после селфи с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Частная фирма, на которую работал Алексей Кириенко, посчитала фотографию ненужным политическим высказыванием.

Кириенко встретился с бывшим украинским лидером в декабре на молодёжном мероприятии в Киеве и опубликовал селфи на странице в Facebook. Вскоре белорус узнал, что фирма «Юрспектр», которую он представлял, сопровождая программное обеспечение правительственных учреждений, отказалась работать с ним.

Человек, которые занимается политикой, не должен обслуживать госорганы, — процитировал Кириенко письмо от бывшего работодателя.

По информации РИА Новости, белорус признал, что его работа не была идеальной, но разочаровался, что потерял работу по не связанному с его профессионализмом поводу. Он пожелал, чтобы в Белоруссии когда-нибудь появился «демократично избранный» президент.

Как писал NEWS.ru, украинские журналисты пожаловались на хамство экс-президента и жёсткие действия охраны против сотрудников СМИ, которые попытались поговорить с вернувшмся на Украину политиком.