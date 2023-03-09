Сейсмологи сообщили о землетрясении в Таджикистане Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Таджикистане

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В Таджикистане зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По имеющимся данным, эпицентр располагался в 82 километрах на юго-запад от населенного пункта Мургаб. Его население составляет порядка 8,5 тысячи человек. Очаг находился на глубине 40 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в Назрановском районе Ингушетии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Отмечалось, что оно произошло на глубине 12 километров и на территории республики толчки не ощущались.

28 февраля землетрясение магнитудой 4,5 произошло на границе Китая и Киргизии. Эпицентр располагался на территории КНР, в 16 км от населенного пункта Нура, очаг залегал на глубине 16 км.