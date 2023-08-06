«Сейчас жалеют»: как Украина передала России сотни крылатых ракет Х-55 Киев в свое время избавился не только от ракет, но и от стратегической авиации

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Х-55

Украину обстреливают ракетами, которые Киев передал за газовые долги Москве в 1999 году. Это выяснилось после того, как украинские СМИ провели расследования в отношении запасов ракет в России, которые якобы должны были давно закончиться. Расследователи установили, что речь идет о крылатых ракетах Х-55, разработанных в советских конструкторских бюро в конце 1970-х годов. Эксперты полагают, что в свое время Киев избавлялся от советского вооружения в больших масштабах, но не бескорыстно для чиновников. О деталях обмена ракет Х-55 на газ — в материале NEWS.ru.

Сколько ракет Х-55 Украина передала России

Россия обстреливает военные объекты на Украине ракетами, которые получила от Киева за газовые долги при президенте Леониде Кучме в 1999 году. Расследования провели журналисты проекта «Схема» после обнаружения фрагментов нескольких ракет Х-55 на месте ракетных ударов в Киеве.

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Расследователи разыскали в государственном архиве подписанное 2 ноября 1999 года в Ялте соглашение между кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ, которое тогда возглавлял Владимир Путин. В нем говорится, что долги за газ списываются за вооружение. России было передано 575 ракет.

В документе фигурирует список со всеми номерами переданных ракет. Их сопоставили с номерами обломков нескольких Х-55, которыми ВС РФ наносили удары по украинским объектам начиная с конца февраля 2022 года. Номера совпали. Еще несколько ракет журналисты идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных в украинских правоохранительных органах. Часть из обломков крылатых ракет передали Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз.

В апреле 2023 года обломки Х-55 были найдены и в приграничных районах Польши.

Что известно о крылатой ракете Х-55

Х-55 была разработана в дубнинском конструкторском бюро «Радуга» в конце 1970-х годов. Она предназначена для вооружения стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Х-55 стала первой советской крылатой ракетой с полностью цифровым оборудованием. Применяется против стратегически важных наземных целей с заранее известными координатами. Ее полет происходит на дозвуковых скоростях на малых высотах с огибанием рельефа местности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-95МС

Производство ракеты было начато в 1978 году в Харьковском авиапромышленном объединении. Первая серийная ракета была передана заказчику в декабре 1980 года. В 1986 году производство Х-55 было передано на Кировский машиностроительный завод.

В 1983 году за создание и освоение Х-55 большая группа сотрудников МКБ «Радуга» и Дубнинского машиностроительного завода удостоена Ленинской и Государственной премий СССР.

Как Украина пыталась продать свою часть советского военного наследства

До 2014 года Украина «вообще не уделяла внимания своим вооруженным силам», отметил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, власти страны полностью избавились от стратегической авиации, для которой предназначена Х-55.

«Крылатые ракеты Х-55 украинская армия использовать не могла, поскольку они тогда были в ядерном снаряжении. Тем более что стратегическую авиацию они никогда не собирались применять. С одной стороны, по этому поводу их прессовала Россия, с другой — США. И они избавились от нее совсем», — рассказал военный эксперт.

По словам Храмчихина, весь период независимости Украина распродавала свое вооружение.

«Но так и не смогла все продать, поскольку у нее осталось после распада единого государства гигантское количество вооружения. Создавалось впечатление, что ей вообще не нужны были вооруженные силы. Это было до 2014 года. Сейчас, видимо, жалеют, но это их проблемы», — заключил эксперт.

Почему Украина не хотела выстраивать свои вооруженные силы

Распродажу оружия Украиной Александр Храмчихин объясняет тем, что украинские власти не были озадачены государственным строительством, а армейские арсеналы послужили источником обогащения для чиновников-коррупционеров.

Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости Военный парад в честь Дня независимости Украины, 2008 год

«Украина и коррупция — это синонимы до сих пор. Вооружение продавалось для обогащения конкретных лиц. Там не думали о государственном строительстве, поскольку страна получила независимость случайно, не знала, что с ней делать», — заявил Храмчихин.

«В Киеве кусают локти»

Нынешние украинские власти возмущены сделкой «газ в обмен на ракеты и самолеты стратегической авиации», отметил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Сейчас в Киеве кусают локти, говорят — нам бы сейчас эти крылатые ракеты, эти самолеты. История не терпит сослагательного наклонения. Тогда это казалось супервыгодной сделкой. Никому не нужны самолеты и ракеты. Русские с украинцами не воевали — это был один братский народ. Это никому в голову не могло прийти после развала Советского Союза», — вспоминает бывший депутат Рады.

По словам Царева, украинские летчики с тяжелым сердцем прощались со своими боевыми машинами.

«Днепропетровский аэропорт находится рядом с моим домом. Я знаю этих летчиков, они плакали, когда резали на металлолом дорогущие машины, красивейшие самолеты стратегической авиации. Американцы не позволили их отдать России», — рассказал Царев.

В договоре 1999 года между правительствами России и Украины говорилось о передаче вооружения на 275 млн гривен в качестве погашения долгов. Россия получила от Украины, помимо 575 крылатых ракет Х-55, восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС. Издание «Страна.ua» сообщает, что главным инициатором сделки был тогдашний глава НАК «Нафтогаз» Игорь Бакай.

Но сделка очень не понравилась Вашингтону. Американская администрация выступила против, прервав практику обмена стратегических бомбардировщиков и ракет на долги по газу. Между тем на Украине еще остались 11 Ту-160. 10 из них были затем утилизированы по американской программе Нанна — Лугара. Одну боевую машину привели в небоеспособное состояние и передали в Полтавский музей дальней и стратегической авиации.

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