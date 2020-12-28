СБУ за год выявила иностранное гражданство у 300 украинских чиновников

https://static.news.ru/photo/719927f0-4910-11eb-9ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Служба безопасности Украины в 2020 году уличила порядка 300 должностных лиц и чиновников в наличии иностранного гражданства. Также в указанный период ведомство инициировало 288 уголовных дел за преступления против основ национальной безопасности.

76 уголовных дел касаются государственной измены, 50 — терроризма, гласит сообщение на сайте службы. Кроме того, СБУ утверждает , что за 2020 год сумела раскрыть четыре агентурные сети и задержать 11 «агентов российских спецслужб», из которых трое якобы готовили теракты на инфраструктурных объектах. Пять иностранных дипломатов досрочно лишились аккредитации по инициативе службы. Их обвинили в нарушении норм международного права.

Ранее СБУ сообщила о пресечении деятельности группы граждан, которая пыталась организовать выход Закарпатья из состава Украины, передавал NEWS.ru. Силовики провели обыски у председателя Партии венгров Украины, в офисе организации и партии в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. Сотрудники службы утверждают, что некие лица пытались добиться пересмотра результатов Трианонского мирного договора. Согласно этому соглашению, в 1920 году от Венгрии отошла часть территорий, в том числе ряд территорий современного украинского Закарпатья.