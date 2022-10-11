Сбежавший от мобилизации россиянин рассказал о бессонных ночах в Казахстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбежавший от мобилизации в Казахстан россиянин Сергей Ю., фамилия которого не раскрывается, в беседе с «ФедералПресс» рассказал о жизни в республике и о том, как он устроился на новом месте. Мужчина признался, что решение о побеге от мобилизации далось ему очень непросто, из-за этого он практически не спит и мучается бессонницей, а если и удается заснуть, то страдает от «дурацких снов», сообщает «ФедералПресс».

До отъезда заграницу мужчина работал риелтором в Тюмени, у него есть супруга и ребенок. Сейчас мужчина проживает в Актобе и не имеет работы. Границу России с Казахстаном он пересек пешком.

Мне это решение далось очень непросто. До сих пор толком не сплю. Если сплю, то с какими-то дурацкими снами, — рассказал сбежавший от мобилизации россиянин.

Он также отметил, что цены на жилье в Казахстане после объявления частичной мобилизации в России «заметно взвинтились». По словам мужчины, он снимает трехкомнатную квартиру вместе с пятью товарищами. Жилье обходится им в 40 тысяч рублей. Местные говорят, что это примерно в три раза дороже, чем они сдавали раньше, добавил россиянин.

Ранее за запрет на выезд из страны для граждан призывного возраста выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил, что исключения могут быть сделаны только для лиц, не годных к воинской службе и выезжающих по медицинским показаниям. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев в свою очередь высказался против данной меры, назвав ее нарушением прав человека. В ответ на это предложение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому поводу.