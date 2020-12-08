Саркисян попросил Путина помочь с демаркацией границ Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/7f313ee6-3968-11eb-a1c1-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Письмо в Кремль с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину поддержать процесс демаркации армяно-азербайджанской границы «во избежание возможной напряжённости между Ереваном и Баку», направил президент Армении Армен Саркисян.

В послании сказано, что всё ещё существует потенциальная опасность новых споров между сторонами.

Президент Саркисян обратился к президенту России с просьбой оказать содействие в завершении процесса демаркации между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить дальнейшую напряжённость и негативное развитие событий, — приводит цитату из письма Саркисяна Life.ru.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Армению при этом сотрясают акции протеста. Оппозиционеры требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Ультиматум Пашиняну был объявлен «Комитетом за спасение родины» из 17 оппозиционных партий в субботу, 5-го числа. В этот день к особняку премьер-министра вышли протестующие и потребовали его отставки. О том, что после истечения срока ультиматума в стране начнутся акции неповиновения, а участники движения сами снимут политика с должности, объявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Как сообщал NEWS.ru, ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об учреждении фонда помощи семьям погибших и получивших ранения азербайджанцев в боях на территории Нагорного Карабаха.