Саркисян пока не принял решение об отставке главы Генштаба

https://static.news.ru/photo/f7300368-78de-11eb-b768-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян пока не принял решение об увольнении начальника Генштаба вооружённых сил Оника Гаспаряна. Об этом сообщила помощник армянского лидера Асмик Петросян.

Такое предложение главе государства направил премьер-министр Никол Пашинян после того, как военное руководство страны публично потребовало его отставки.

Пока нет, — приводит РИА Новости ответ Петросян на вопрос, определился ли президент с будущим Гаспаряна.

В Армении в феврале с новой силой вспыхнули протестные акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военным руководством Армении, освободив от должности замначальника Генштаба, а затем попытавшись сместить самого главу силовиков. Незадолго до этого военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Нынешний глава государства занял нейтральную позицию. Как писал NEWS.ru, на фоне обострившегося политического кризиса Саркисян провёл встречу с Гаспаряном, но её детали не раскрываются.