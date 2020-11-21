Саркисян: Москва с первых дней пыталась остановить конфликт в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2fc524b2-2bfd-11eb-b996-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Армен Саркисян Фото: Armpresident/facebook.com

Президент Армении Армен Саркисян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москва с первых дней вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе прикладывала усилия, направленные на прекращение огня.

Армения в первые же дни военных действий знала, что усилия руководства РФ и лично [президента России] Владимира Владимировича [Путина] направлены на прекращение военных действий, — цитирует Саркисяна ТАСС.

Президент Армении добавил, что страна продолжила бы «терять молодые жизни», если бы не деятельность Владимира Путина и Сергея Лаврова.

В субботу, 21 ноября, в Ереван прибыла межведомственная делегация РФ, в которую кроме Лаврова также входят министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Алексей Оверчук.

Как передавал NEWS.ru, ранее Путин рассказал, что бои в Карабахе могли прекратиться ещё в октябре, но этого не случилось из-за позиции Армении.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.