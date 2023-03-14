КГБ Белоруссии внес Сапегу в перечень лиц, причастных к терроризму

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Софья Сапега

Осужденная в Белоруссии россиянка Софья Сапега включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, следует из документа, опубликованного на сайте КГБ республики. В нем поясняется, что основанием для включения Сапеги в данный список послужил вердикт суда о признании ее виновной по ст. 130 Уголовного кодекса.

Софья Сапега в списке значится под номером 1026. В графе «Дата рождения» указано 10 февраля 1998 года, в графе «Гражданство» — Российская Федерация.

Сапегу задержали в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Она летела из Афин в Вильнюс со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Позднее Протасевич стал сотрудничать со следствием и властями.

Прошлым летом россиянку приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Суд признал Сапегу виновной в том, что она была администратором в Telegram-канале «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников белорусских правоохранительных органов.

После Сапега писала прошение о помиловании на имя главы государства Александра Лукашенко. Она подчеркивала, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения.