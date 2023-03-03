Санкции не смогли повлиять на экспорт товаров из Белоруссии Белорусский министр Федченко рассказал об увеличении экспорта молочных продуктов

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Россия. Москва. Магазин «Белорусские продукты» на одной из улиц города

Экспорт молочных продуктов из Белоруссии в европейские страны вырос, несмотря на западные санкции, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Федченко. Он отметил, что поставки продукции в 2022 году показали прирост в 30%, сообщает EADaily. Экспорт производится как в Россию, так и в страны Запада.

Мы нисколько не уменьшили экспорт ни в Российскую Федерацию, ни в страны Западной Европы, — пояснил замминистра.

По словам Федченко, санкции не принесли проблем для белорусских ферм, которых в стране около 1,5 тысяч. Он также уверен, что в случае необходимости у Белоруссии есть возможность в полном объеме импортозаместить иностранное оборудование, которое используется в сельском хозяйстве.

Санкции не отразились на экспорте Белоруссии, в 2022 году он превысил $ 8 млрд. Так, поставки в Польшу повысились в полтора раз. В 2023 году планируется нарастить экспорт и производство.

Политолог Павел Шипилин ранее заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил визит в Китай для налаживания экономических взаимоотношений. По словам эксперта, Белоруссия находится в таких же условиях из-за санкций Запада, что и Россия, поэтому стремится укрепить отношения с дружественными странами.