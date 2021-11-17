Санду заявила об отсутствии секретных условий в контракте с «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в заключённом республикой с «Газпромом» контракте на поставку газа отсутствуют секретные условия. Публикация соглашения могла бы подтвердить это, отметила она в эфире телеканала Jurnal TV.

В контракте с «Газпромом» нет никаких секретных условий, я хотела бы, чтобы его опубликовали, чтобы не было никаких спекуляций на этот счёт. Но это договор между двумя экономическими агентами, которые принимают решение, публиковать ли его, — рассказала молдавский лидер.

При этом Санду опровергла слухи о том, при каких условиях заключался контракт с Москвой. По её словам, то, что его подписали после отказа властей Молдавии от претензий к экс-президенту страны Игорю Додону, не соответствует действительности. Прежде Санду много раз заявляла, что Додона следует привлечь к ответственности за участие в сомнительных схемах.

Об отсутствии тайных или политических условий в соглашении с «Газпромом» уже заявляли премьер Молдавии Наталья Гаврилица и вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Ранее стало известно, что новый тариф на газ в Молдавии стал самым высоким за последние 30 лет и это является катастрофой для населения. Об этом заявил Игорь Додон. По его мнению, население не сможет оплачивать услугу по такому тарифу и без компенсаций в подобной ситуации не обойтись.