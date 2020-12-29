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Санду заявила о готовности приехать в РФ

01:04, 31 декабря 2020
Майя Санду Майя Санду Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем.

Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке, — пояснила политик в эфире телеканала TV8.

Санду добавила, что на январь 2021 года у неё уже запланированы официальные визиты в Киев и Брюссель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Санду считает: Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса. По её словам, она заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию.

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