Санду заявила о готовности приехать в РФ

https://static.news.ru/photo/596bff90-4aeb-11eb-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что готова приехать в Москву, если получит приглашение. По её словам, для переговоров с Кремлём есть много важных тем.

Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке, — пояснила политик в эфире телеканала TV8.

Санду добавила, что на январь 2021 года у неё уже запланированы официальные визиты в Киев и Брюссель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майя Санду считает: Молдавии необходимо восстановить сотрудничество с Международным валютным фондом в условиях затянувшегося в стране экономического кризиса. По её словам, она заверила председателя Нацбанка, что намерена поддержать инициативы ведомства, которые могли бы стабилизировать финансовую ситуацию.