Санду заявила, что Молдавия готова объединиться в борьбе против коррупции

https://static.news.ru/photo/50c2f9d0-1d09-11eb-a820-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду прокомментировала итоги первого тура выборов.

По её словам, результаты голосования доказали, что страна может объединиться против коррупции.

Во втором туре на выборы должны выйти ещё больше людей, нам нужно защитить каждый голос, — подчеркнула она.

Санду также выразила благодарность всем, кто верил в её команду и проголосовал за неё.

Ранее NEWS.ru писал, что Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила подсчёт всех отданных за кандидатов в президенты страны голосов граждан. Бывший премьер-министр, глава проевропейской Партии действий и солидарности Майя Санду стала победителем первого тура, набрав 36,16% голосов избирателей. У действующего президента Игоря Додона 32,61% голосов.

Сразу после закрытия избирательных участков 1 ноября Санду заявила о многочисленных нарушениях, которые оппозиция зафиксировала в ходе выборов.