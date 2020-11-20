Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/a476871c-2b33-11eb-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Майя Санду, избранная президентом Молдавии, заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта в Приднестровье был неэффективным.

В интервью «Европейской правде» политик отметила , что не поддерживает позицию действующего главы государства Игоря Додона, настаивавшего на федерализации Молдавии. Санду подчеркнула, что формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод из Приднестровья российских войск.

Будущий президент напомнила, что власти Молдавии признали самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как Кишинёву не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.

15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.

Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в «горячую» фазу. В июле в Приднестровье вошли российские миротворцы, с тех пор конфликт находится в «замороженном» состоянии.

Как передавал NEWS.ru, Додон призвал Санду обсудить с ним сложную обстановку в стране и процедуру передачи власти.