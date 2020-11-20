Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Майя Санду, избранная президентом Молдавии, заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта в Приднестровье был неэффективным.
В интервью «Европейской правде» политик
Будущий президент напомнила, что власти Молдавии признали самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как Кишинёву не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.
15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.
Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в «горячую» фазу. В июле в Приднестровье вошли российские миротворцы, с тех пор конфликт находится в «замороженном» состоянии.
Как передавал NEWS.ru, Додон призвал Санду обсудить с ним сложную обстановку в стране и процедуру передачи власти.