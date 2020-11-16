Санду принимает поздравления с победой на выборах президента Молдавии

https://static.news.ru/photo/164accc6-27a2-11eb-b4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfgang Kumm/dpa

Майя Санду побеждает на выборах президента Молдавии, набрав 56,91% голосов после обработки более 99% протоколов, сообщил Центральный избирательный комитет республики.

Согласно последним данным, более 910 тысяч граждан Молдавии отдали свои голоса за Санду, более 689 тысяч — за её соперника и действующего президента Игоря Додона. Обработаны 100% протоколов с избирательных участков, расположенных на территории республики.

Явка на голосование к 22:00 мск составила 52,63%. По действующему в Молдавии законодательству побеждает на выборах кандидат, набравший более половины голосов избирателей, порог явки во втором туре не установлен.

Бывшие оппоненты Санду — председатель «Нашей партии» Ренато Усатый и лидер партии «Платформа „Достоинство и правда“» Андрей Нэстасе — уже поздравили её с победой. Оба они приехали в предвыборный штаб Санду с пышными букетами цветов.

Я поздравил Майю Санду, я поздравил человека, который победил, — цитирует Усатого РИА Новости.

В свою очередь Нэстасе подчеркнул, что победа Санду является наивысшим доказательством стремления граждан изменить Молдавию к лучшему.

Также свои поздравления направил Санду экс-спикер парламента, глава партии Pro Moldova Адриан Канду.

Как писал NEWS.ru, находящийся в Кишинёве сенатор Владимир Круглый сообщил, что прошедшие в Молдавии президентские выборы соответствуют международным требованиям.