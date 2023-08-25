Санду поздравила украинцев с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду 24 августа поздравила украинцев с Днем независимости на фоне перевернутых флагов их страны. Кадры с мероприятия опубликовал сайт Noi. На фотографиях видно, как позади Санду стоит детский хор. В руках у некоторых детей перевернутые украинские флаги. Другие дети держат символику Молдавии и Евросоюза.

Украина отпраздновала «День незалежности» республики 24 августа. Молдавский лидер подчеркнула, что независимость подразумевает под собой право граждан определять будущее и «строить свою страну такой, какой они ее видят».

Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине, — сказала Санду.

По ее словам, Молдавия смотрит на Украину с глубочайшим уважением, в том числе как на «символ сопротивления и надежды».

Ранее бывший глава правительства страны, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что пост президента Молдавии должен занимать политически нейтральный кандидат с безупречной репутацией, который будет служить народу, а не иностранцам «с Запада или Востока». Он рассказал, что на протяжении нескольких месяцев обсуждает вероятного претендента на выборы 2024 года с разными политическими лидерами, а также с людьми, не связанными с политикой.