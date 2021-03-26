Санду попросила Путина прислать «Спутник V» в Молдавию

https://static.news.ru/photo/eb6042d6-8e6f-11eb-b9c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Молдавии Майя Санду написала письмо российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой прислать партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Санду 25 марта встречалась с послом РФ в Кишинёве Олегом Васнецовым и сказала ему, что рассчитывает на помощь Москвы в получении быстрого доступа к вакцине.

Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить «Спутник V» сейчас вряд ли получится, но её могут передать в качестве помощи, — цитирует президента Sputnik Молдова.

Санду уточнила, что направила аналогичные послания лидерам других государств.

26 марта «Спутник V» разрешили применять в Антигуа и Барбуде. Таким образом, российский препарат одобрен в 57 странах с общим населением более чем 1,5 млрд человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона договаривается с африканскими государствами о регистрации и поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».