Санду пообещала вести прагматичный диалог с Россией и США

https://static.news.ru/photo/639fc63c-27f9-11eb-879d-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: instagram.com/maia.sandu

Побеждающая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду заявила, что будет стремиться к сбалансированной внешней политике и прагматичному диалогу со всеми странами, в том числе Россией и США.

Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США, — цитирует политика РИА Новости.

Санду добавила, что после вступления в должность главы государства она намерена провести консультации с парламентскими партиями для решения основных проблем страны. В частности, она пообещала добиваться перераспределения средств для оказания помощи нуждающимся в период кризиса.

Кроме того, политик пообещала завоевать доверие тех, кто голосовал за Игоря Додона.

Я буду завоёвывать ваше доверие конкретными делами. Мы все, граждане Республики Молдова, получили сегодня шанс на достойные условия жизни, — отметила Санду на пресс-конференции.

Второй тур президентских выборов прошёл в Молдавии 15 ноября. Согласно данным ЦИК, Санду набрала 57,7% голосов, а действующему президенту Игорю Додону удалось заручиться поддержкой 42,2% избирателей. По законодательству страны, победителем в выборах признаётся кандидат, который получит более половины голосов избирателей.

Ранее NEWS.ru писал, что Додон поздравил Санду с «предварительной победой» в выборах. При этом он заявил, что итоги выборов будут оспорены в суде, поскольку его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений.