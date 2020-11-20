Санду официально объявлена победителем выборов в Молдавии

https://static.news.ru/photo/f7f5684a-2b29-11eb-8eac-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Центризбирком утвердил итоги президентских выборов в Молдавии, согласно которым победу в борьбе за пост главы государства одержала Майя Санду.

Избранным признаётся кандидат Майя Санду, выдвинутая Партией действия и солидарности, которая получила больше всего голосов в свою поддержку — 943 006, — цитирует ТАСС председателя ЦИК республики Дориа Чимила.

Как сообщалось, во втором туре голосования, который проходил 15 ноября, Санду набрала 57,7% голосов. Действующему главе государства Игорю Додону удалось заручиться поддержкой только 42,2% избирателей.

Он поздравил Санду с победой, но при этом заявил, что оспорит результаты выборов, поскольку его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений и все они будут проверяться.

Додон также предложил Санду встретиться для обсуждения процедуры передачи власти и обстановки в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что инаугурация нового президента Молдавии запланирована на 24–25 декабря. По словам Додона, он уже отдал соответствующее распоряжение службе протокола президентской администрации.