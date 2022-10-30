Санду обвинили в уничтожении экономики Молдавии Экс-премьер Молдавии Кику обвинил руководство во главе с Санду в уничтожении экономики

Фото: Cristian Cristel/Global Look Press

Майя Санду

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику в соцсетях обвинил нынешнее руководство страны в продолжающемся в республике кризисе. Он раскритиковал президента Майю Санду за резко повышение ключевой ставки, что, по его мнению, «напрочь убивает экономику».

Базовая ставка, на основе которой устанавливаются процентные ставки по кредитам, «существенно» увеличена в четверг в странах еврозоны, до 2,25%. Существенно, потому что до этого она была 1,5%. В Молдавии на протяжении нескольких месяцев эта ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии «Действие и солидарность» она достигала 2,65%. Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции... Почему ты окончательно убиваешь экономику, Санду, — написал Кику.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили власти страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

16 октября сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. Но полиция затем разогнала протестующих.