Санду обвинила «Газпром» в политическом решении о прекращении поставок газа

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду назвала политическим решение «Газпрома» сократить объемы поставок газа в республику, передает РИА Новости. По ее словам, Кишинев оплачивал поставки, несмотря на подорожание топлива. Политик добавила, что власти страны надеются на обещанную Еврокомиссией помощь в размере €250 миллионов, чтобы иметь возможность экстренной закупки газа.

«Газпром» в ноябре вдвое сократил объемы поставок газа в Молдавию. Мы думаем, что это политическое решение, а не коммерческое, поскольку Молдавия платила за газ, несмотря на то что цены стали очень высокими. Правительство создало возможности, чтобы можно было закупать газ на рынке, — сказала Санду.

10 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о помощи Молдавии в €250 миллионов. Она пообещала мобилизовать других международных доноров для поддержки Кишинева.

Ранее в «Газпроме» отметили, что «Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращался к российскому концерну за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок.

В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил о готовности обсудить с представителями «Газпрома» вопросы по выплате исторического долга. Он заявил, что компания приложит все возможные усилия для выполнения контрактных обязательств.