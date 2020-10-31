Санду и Додон вышли во второй тур президентских выборов в Молдавии

https://static.news.ru/photo/b37f0666-1ced-11eb-a27c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила подсчёт всех отданных за кандидатов в президенты страны голосов граждан.

Бывшая премьер-министр, глава проевропейской Партии действий и солидарности Майя Санду стала победителем первого тура, набрав 36,16% голосов избирателей. У действующего президента Игоря Додона 32,61% голосов, передаёт РИА Новости.

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Так как ни один из кандидатов эту отметку не преодолел, через две недели гражданам Молдавии предстоит выбрать между Санду и Додоном во втором туре.

Как писал NEWS.ru, сразу после закрытия избирательных участков 1 ноября Санду заявила о многочисленных нарушениях, которые оппозиция зафиксировала в ходе выборов. По её словам, отмечались провокации и попытки организованного подвоза избирателей. Ранее оппозиционный кандидат Октавиан Цыку заявил о вмешательстве в выборы наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева.