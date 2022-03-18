«Самый опытный дипломат»: Кулеба решился на переговоры с Лавровым

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью «Украинской правде», что готов предметно разговаривать со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он также охарактеризовал Лаврова как «самого опытного дипломата в мире», одновременно с этим призвав его быть менее категоричным на переговорах, отказавшись от «публичных нарративов» антиукраинского характера.

Я готов с ним говорить, я готов с ним иметь серьёзный предметный разговор. Но все эти наши публичные нарративы нужно оставлять вне комнаты переговоров. Тогда мы сможем добиться результата, — сказал Кулеба.

Сам Лавров ранее заявил, что Москва готова продолжить общение в трёхстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции, но о каких-либо встречах на высшем уровне речь пока не идёт. По его словам, Россия намерена договариваться только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам и закрепят достигнутые договорённости.

До этого Лавров сказал, что встреча на министерском уровне в Турции не заменяет переговорный процесс России и Украины. По его словам, Москва готова продолжать вести переговоры, но также необходимо понимать перспективы таких диалогов. Он также сообщил, что на недавней встрече в Анталье Кулеба не предложил никаких новых идей.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».