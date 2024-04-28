«Самоубийственный шаг»: посол Армении высказался о разрыве отношений с РФ Посол Армении в ЕС назвал самоубийством подрыв интересов России на Южном Кавказе

Фото: eu.mfa.am

Тигран Балаян

Армения обладает большим количеством исторических связей с Россией, рушить с ней отношения и подрывать ее интересы на Южном Кавказе станет «самоубийственным шагом», заявил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян в интервью изданию Politico. При этом он подчеркнул, что укрепление отношений Еревана с Брюсселем не представляет угрозы для Москвы.

География Армении означает, что исторически и практически у нее так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что Армения пойдет на самоубийственный шаг, попытавшись подорвать российские интересы в регионе, — сказал дипломат.

Балаян добавил, что отношения Еревана и Брюсселя основаны на национальных интересах Армении, которые сейчас требуют образцовых отношений с Блоком. Он выразил уверенность, что этот факт не исключает хороших отношений с Россией.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что страны Запада стремятся внедриться на Южный Кавказ не с миротворческой инициативой, а для извлечения экономической выгоды и дестабилизации региона. Она подчеркнула, что Москва никогда не сомневалась в истинных мотивах миссии Евросоюза на границе Азербайджана и Армении. По мнению дипломата, эта миссия ведет шпионскую деятельность в регионе.