Самолёты семьи Назарбаева заметили в Киргизии

В международном аэропорту Бишкека заметили самолёт, который предположительно принадлежит семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Известно, что воздушное судно марки Bombardier прибыло из Объединённых Арабских Эмиратов. Позже в аэропорту «Манас» появился второй самолёт семьи Назарбаевых. Об этом сообщает портал 24.kg.

Уточняется, что первый борт выполнил коммерческий рейс, а второе судно встало на техническую стоянку. Пользователи Сети предположили, что семья бывшего президента выехала на наземном транспорте в сторону Киргизии, а оттуда их забрал борт из ОАЭ.

Позднее журналисты РИА Новости связались с руководством аэропорта в Бишкеке, но представители воздушной гавани не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

Ранее генеральный секретарь организации Станислав Зась заявил, что войска ОДКБ пробудут в Казахстане либо несколько дней, либо несколько недель. Он добавил, что срок пребывания будет зависеть от руководства Казахстана и общей ситуации.

Он уточнил, что общая численность группировки коллективных миротворческих сил в настоящее время составляет порядка 2500 человек. При этом Зась отметил, что всего в миротворческие силы ОДКБ входят 3,6 тысячи частей и соединений. В случае необходимости, по словам генсека, группировка в Казахстане может быть усилена.