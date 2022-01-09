Самолёты Минобороны вывезли 500 россиян из Алма-Аты

Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России, на аэродроме Чкаловский в Московской области

Самолёты Минобороны РФ вывезли из Алма-Аты 500 россиян, сообщается в Telegram-канале Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ. Сотрудники ведомства продолжают обработку поступающих обращений. Первые 100 российских граждан уже доставлены в Москву.

Военно-транспортными самолетами Минобороны из Алма-Аты вылетели 500 российских граждан. Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали свыше 1200 поступивших на «горячую линию» обращений, оказывают организационное содействие в возвращении россиян, — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что из Алма-Аты вылетели три рейса. Она добавила , что в общей сложности зарегистрировано порядка 1,6 тысячи обращений граждан, решивших воспользоваться вывозными бортами для возвращения в Россию.

Первые 100 россиян уже доставлены в Москву, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны. В ведомстве отметили, что эти люди находились в Казахстане у родственников или в туристической поездке.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан. Также была приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в обе стороны, запланированные по 20-21 января.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций потребовали от властей немедленной смены политического режима в стране. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева ОДКБ ввёл в республику миротворческие силы.