Самолёту SkyUp запретили войти в воздушное пространство Украины

Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины, сообщили в пресс-службе перевозчика. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины. Авиакомпания в свою очередь обеспечила всем 175 пассажирам бесплатный трансфер до Киева.

По требованию владельца воздушного судна самолёт авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал, Мадейра, Португалия — Киев, Украина, был вынужден совершить посадку в Кишинёве. 12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влёт самолёта UR-SQO в воздушное пространство Украины, — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Ранее стало известно, что воздушное пространство Украины фактически будет закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев подтолкнули страховые компании Запада, которые заявили, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

Также сообщается, что крупнейшие британские страховщики, у которых перестраховываются другие международные компании, отправили 12 февраля всем мировым собственникам самолётов официальное предупреждение об окончании действия страхового покрытия на Украине «через 48 часов».