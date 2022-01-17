Самолёт из Ташкента выкатился за пределы посадочной полосы в Минске

Самолёт А-320 авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента выкатился за пределы взлётной полосы в аэропорту Минска, повреждений и пострадавших на борту нет, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Во время сильного снегопада и метели Airbus А-320 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в Национальном аэропорту Минска. Однако в момент руления самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, — говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, три рейса компании «Белавиа» перенаправлены на запасной аэродром в Санкт-Петербург из-за невозможности сесть в Минске. Как сообщается на сайте перевозчика, речь идёт о рейсах из Санкт-Петербурга и Москвы.

10 января пассажирский самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при посадке в международном аэропорту Белгорода. Самолёт выполнял рейс из московского аэропорта Домодедово. При посадке в Белгороде воздушное судно не смогло затормозить. Сообщалось, что причиной инцидента стали погодные условия, однако глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло из-за неких технических причин.