Саммит ОДКБ начался с минуты молчания в дань погибших в Казахстане

Онлайн-саммит ОДКБ начался с минуты молчания в дань погибших во время погромов в Казахстане. Прямая трансляция заседания ведётся на национальном телеканале «Хабар 24». Говоря о произошедших в стране событиях, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, государство пережило самый тяжёлый кризис за всю историю 30-летней независимости.

Лидер Казахстана также отметил, что деструктивные силы неоднократно предпринимали попытки расшатать ситуацию в Казахстане, однако эти действия пресекались. По словам Токаева, беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота.

Все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время, — заявил Токаев.

Он подчеркнул, что в Алма-Ате и других городах Казахстана шли настоящие бои. Основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, так как падение города открыло бы путь в захвату юга, а затем всего Казахстана. Токаев обратил внимание на то, что боевики отказались от планов захвата резиденции президента Казахстана, узнав о прибытии миротворцев ОДКБ, которых на данный момент насчитывается 2,3 тыс.

Также Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко за помощь и боевое братство.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.