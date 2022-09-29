«Сами не знают, что делать»: на границе с Белоруссией проверяют въезжающих На границе России с Белоруссией начали проверять документы въезжающих мужчин

Фото: Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобилисты столкнулись с трудностями при пересечении границы России и Белоруссии, пишет Autonews.ru. На ключевых трассах между государствами установили военные посты, а въезжающих мужчин начали допрашивать и проверять у них документы.

Такое впечатление, что они сами не знают, что делать. Ходят, задают вопросы про повестку. Каких-то баз или списков я у них не видел. В итоге все ограничивается стандартным опросом и переписыванием данных. Только водителей зря нервируют, — поделился один из автомобилистов.

По словам очевидцев, в связи с этими проверками на границе между Россией и Белоруссией образовались внушительные пробки. Много времени отнимает проверка документов и «регистрация». Как утверждают люди, которые переходили границу, их могли проверять в специальных базах на предмет наличия повестки.

Небольшой переход, а машин стоит куча. На импровизированной границе стоят военные, человек пять, что-то пытаются проверять. Вопросов нет, показал паспорт, а меня просят еще багажник открыть. Я возмутился, на каком основании он это требует. Ответ у них один — некий приказ о мобилизации. Мне скрывать было нечего, — рассказал очевидец.

При этом женщины, как утверждает издание, пропускают без вопросов — максимум они показывают паспорт.

На горячей линии по вопросам мобилизации журналистам сообщили, что гражданам с повесткой на руках выезд из страны запретят. В Госпогранкомитете Белоруссии сказали, что ограничений на въезд нет.

Ранее сообщалось что силовики в Белоруссии начали отслеживать россиян, скрывающихся в республике от частичной мобилизации. По информации источников, на данный момент есть устное поручение наблюдать за квартирами, арендованными посуточно, и опрашивать их собственников. Кроме того, предписано отслеживать автомобили с российскими номерами.