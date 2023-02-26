Самая страшная ночь Карабаха: кто несёт ответственность за резню в Ходжалы? В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года азербайджанский поселок был практически вырезан.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баку, Азербайджан. Мужчина стоит перед портретом Ходжалы во время церемонии, посвященной 24-й годовщине трагедии

Ходжалинская резня, случившаяся в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время первой Карабахской войны — одна из самых печальных страниц истории азербайджанского народа. По сей день неясно, за что были убиты несколько сотен жители Ходжалы — небольшого городка в Карабахе. Хотя прошло более 30 лет, те, кто выжил в ту ужасную ночь, не могут до сих пор забыть, что видели, и плачут, вспоминая то, что им пришлось увидеть. В чем причина Ходжалинской резни и кто несёт за неё ответственность — в материале NEWS.ru.

Как все начиналось

Ходжалы в советское время мало чем отличался от других южнокавказских посёлков, утопающих в садах, с крепкими домами и земельными наделами, где жили обычные крестьяне. В подавляющем большинстве это были азербайджанцы, а также в 1990 году там поселились турки-месхетинцы, бежавшие из Узбекистана. От Ходжалы до областного центра тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Степанакерта с единственным в регионе аэропортом всего лишь около 10 километров. В 1990 году население Ходжалы достигло 6300 человек, посёлок получил статус города.

Фото: wikimedia.org Панорама города Ходжалы

В регионе хорошо помнят, как мирная жизнь стала рушиться в конце 1980-х. В регионе появились беженцы — впервые в СССР за послевоенное время. Осенью 1987 года азербайджанцев стали изгонять из их домов в Кафанском и Мегрийском районах Армении. Происходило это ещё до массовых митингов в Ереване и в НКАО с требованием передать Нагорный Карабах в состав Армении — там начинали действовать радикалы, которые предпочли создавать националистические объединения вместо того, чтобы решать экономические и социальные проблемы.

Часть изгнанных из Армении азербайджанцев осела в Ходжалы. За несколько лет они построили дома и обжились в новых условиях. Но времени на мирную жизнь этим людям было отпущено не много, как и остальным жителям Карабаха.

Сепаратизм породил войну

В июне 1988 года Верховный Совет Армении проголосовал за вхождение НКАО в состав республики. Верховный Совет Азербайджана признал эти действия незаконными. Президиум Верховного Совета СССР постановил, что никакая передача НКАО от Азербайджана Армении невозможна. Но уже в сентябре начались первые вооружённые столкновения между армянами и азербайджанцами. Ситуация в регионе стала стремительно скатываться к масштабному конфликту. В начале 1990 года местные жители услышали первые артиллерийские залпы. Так сепаратизм породил войну.

Фото: wikimedia.org Многотысячный митинг в Ереване. Лето 1988 года

К концу 1991 года армянские сепаратистские подразделения захватили многие азербайджанские населённые пункты в Карабахе. По данным правозащитников, несколько тысяч азербайджанских беженцев покинули Гадрутский, Мардакертский, Аскеранский, Мартутинский и Шаумяновский районы. И часть из них снова поселилась в Ходжалы. Город фактически стал островком внутри территории под контролем армянских вооружённых формирований. Оставался у ходжалинцев и доступ в аэропорт, через него сохранялось сообщение с остальной территорией Азербайджана.

Вооружённые подразделения сепаратистов в октябре 1991 года взяли Ходжалы в блокаду. Это были последние месяцы существования Советского Союза и его единой армии. В Москве уже делили власть, забыв о главных проблемах советского пространства. Союзная армия стала покидать регион, оставляя вооружение и боеприпасы местным формированиям. Как признал генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян в беседе с литовским военным журналистом Ричардсом Лапайтисом, на сторону армянских формирований в Карабахе перешли офицеры-армяне 366-го советского полка, среди которых был комбат Сейран Оганян. Впоследствии он дослужился до поста министра обороны Армении в звании генерал-полковника.

В январе 1992 года блокада города стала угрожать гуманитарной катастрофой — в Ходжалы перестала поступать электроэнергия, после чего исчезли отопление, телефонная связь, водопроводная вода. Около 300 жителей покинуло город на вертолётах, но большинство решило остаться в своих домах. Правозащитники, проводившие Расследования тех событий, установили, что к концу февраля в городе было от двух до четырёх тысяч жителей. Несколько сот из них составляли его защитники: сотрудники ОМОНа, военнослужащие Национальной армии Азербайджана и ополченцы. Они располагали стрелковым оружием, тремя единицами бронетехники и установкой «Алазань» с противоградовыми ракетами калибром 82 мм, такими в СССР разгоняли дождевые тучи. Армянские военные обвинили азербайджанцев, что они обстреливают из миномётов областной центр Степанакерт. Однако, по данным правозащитников, беспорядочный артиллерийский огонь вёлся как раз по Ходжалы из Степанакерта.

Фото: Ильгар Джафаров/wikimedia.org Азербайджанские беженцы из Ходжалы

В суматохе обстрелов никто не понимал толком, что происходит. Ясно было одно — стороны пытаются нанести друг другу существенный урон. Глава администрации Ходжалы Эльман Мамедов рассказал, что 25 февраля 1992 года в 20:30 он получил сообщение, что Ходжалы окружили танки и БМП противника. К полуночи начался артиллерийский обстрел, а уже в час ночи армянские отряды начали штурм. Военная операция закончилась к семи утра. Её итог оказался ужасен. Ходжалы перешёл под контроль карабахских сепаратистов, и произошло это ценой сотен человеческих жертв, среди которых большинство оказалось мирными жителями.

Согласно официальным данным расследования азербайджанского парламента, в эти дни погибли 485 человек — не только от пуль и снарядов, многие замёрзли в горных лесах, уходя от штурма. Беженцев расстреливали с горных высот в долине речки Гаргар, куда они устремились через единственный коридор в направлении населённого пункта Аскеран. Британский журналист Том де Ваал согласился с этими данными в опубликованной в 2003 году книге «Чёрный сад», где подробно исследован армяно-азербайджанский конфликт. Дальнейшие официальные расследования только увеличили число жертв до 613 человек, из которых 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков. Восемь семей были уничтожены полностью. 150 человек пропали без вести. Более тысячи ходжалинцев оказались в плену.

Правозащитники из «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован Верховным судом РФ 28 декабря 2021 года) в ходе своего расследования установили, что в течение четырёх дней в Агдам было вывезено около 200 тел. Несколько десятков трупов имели следы издевательств...

Кровавый пиар политиков

Том де Ваал попытался отыскать ответ на вопрос, зачем вооружённые формирования сепаратистов прибегли к столь кровопролитному штурму Ходжалы? В своей работе над книгой о Карабахской войне он услышал несколько версий. Например, о мотивах мести: многие участники нападения, как оказалось, были родом из Сумгаита и Баку, где после давления на азербайджанцев в Армении также усугубились межэтнические отношения. Но более обескураживающей оказалась версия об устрашении противника. Её высказал британскому журналисту тогдашний степанакертский военачальник Серж Саргсян, ставший впоследствии третьим президентом Армении:

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип], — приводятся в книге слова Саргсяна.

Аркадий Тер-Тадевосян, командующий штурмом Ходжалы, в беседе с Ричардсом Лапайтисом попытался обвинить в случившемся политиков, оправдывая военных.

Политики бросили в эту гущу нас. А мы в этом случае не главную роль играли, мы — расходный материал. У политиков задача такая, чтобы весь мир понял: побольше крови! Чтобы они показали, какую большую роль они сыграли, — считает армянский генерал-майор.

Военные утверждают, что город Ходжалы имел важное стратегическое значение. Ходжалы расположен рядом с аэропортом Степанакерта, единственным аэропортом в регионе, способным принимать даже тяжёлые транспортные самолёты и вертолёты. Через город проходили железная и автомобильная дороги, соединяющие Степанакерт, Аскеран и Агдам. Помимо этого, армянская сторона утверждает, что азербайджанские военные из Ходжалы наносили удары из двух установок залпового огня «Град» по Степанакерту.

Том де Ваал в книге «Чёрный сад» заявляет, что ответная стрельба была незначительной и не могла служить оправданием убийств в открытом поле сотен беспомощных мирных жителей.

Постепенно известия о резне в Ходжалы стали достоянием общественности. Поначалу многие просто отказывались в это верить, поскольку до той поры мировые средства массовой информации, освещающие конфликт, в основном изображали армян как жертву этого конфликта, но не как агрессоров, — пишет британский журналист.

И ещё на одно обстоятельство обращают внимание исследователи трагедии Ходжалы: никто из зачинщиков и участников штурма так и не понёс наказания, хотя нападение на город имело и далеко идущие последствия для тех, кто выжил — большинство из них потеряло здоровье навсегда. Многие ходжалинцы после трагедии ушли из жизни в молодом возрасте. Их тоже следует считать жертвами ночной атаки 26 февраля 1992 года.

Фото: wikimedia.org Азербайджанец, выживший во время резни в Ходжалы. Агдам

Для азербайджанцев наиболее убедительным стало то самое откровенное высказывание экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Они думали, что мы не посмеем поднять руку на гражданское население, — сказал он.

Я представить не могла такого ужаса

Геноцид в Ходжалы стал одной из самых чёрных страниц в истории азербайджанского народа. Если предшествующие события оставляли хоть какую-то надежду на избежание конфликта, то события в Ходжалы положили начало 30-летней ненависти между армянами и азербайджанцами.

Уроженка Ходжалы Шаргия Гусейнова — одна из пострадавших в ходе резни в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Спустя 31 год, восстанавливая в памяти те ужасы, которые ей пришлось увидеть, на ее глазах наворачиваются слезы. Последствия тяжелой психологической травмы и стресса не обошли ее стороной — сегодня она борется с онкологическим заболеванием.

Я, 24-летняя женщина, была беременна. Мама, папа, братья, семья моего супруга и весь наш род жили в Ходжалы. Наши территории подвергались обстрелу с армянской стороны довольно часто. Для того чтобы защитить территорию деревни, мои братья присоединились к отряду добровольцев. Они долго оставались на постах, не приходили домой. За день до трагедии по телевидению передали, что армяне напали на территории и убили местного депутата и директора школы. Мой муж тогда пришёл домой и сказал, что в Ходжалы что-то случилось, — вспоминает Гусейнова.

По словам очевидцев, от грохота БМП, вошедших в Ходжалы, содрогалась земля. Они разрушали дома и давили людей. Городок был окружен, а всех, кто пытался его покинуть, расстреливали.

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

То, что я здесь увидела, мне никогда не забыть: образовалась гора из трупов. И мать мою застрелили. Дочерей моих Севиндж и Хиджран ранили. В тот же миг и в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на снегу. С нами была рация. Мы кричали о том, что происходит, молили о помощи. Но помощь не пришла, — рассказывает жительница Ходжалы Санубар Алекперова. Меня ранили в ногу, а брата Ахмеда — в руку. Он старше меня, ему уже одиннадцать лет. Я видел, как они отрезали уши у мертвых. У одной тетеньки вытаскивали золотые зубы прямо изо рта. Я боялся, что они и у меня выдернут зубы, — вспоминает Мурвет Мамедов, которому было тогда девять лет.

Женщинам и детям велели спрятаться в подвалы. А потом их повели через лес в сторону Агдама по так называемому гуманитарному коридору. Но в зимнем ночном лесу в горах (средняя высота Карабаха 1100 метров над уровнем моря) стоял жуткий холод, многие по пути скончались от стужи.

Однако холод — не единственная беда, которая настигла выживших ходжалинцев. Для чего в действительности был открыт гуманитарный коридор и действительно ли он был гуманитарным — большой вопрос.

Агдамский район, по словам очевидцев, напомнил тогда площадь судного дня — многочисленные беженцы из разных регионов Карабаха, большое число трупов и сломленные судьбы обреченных людей.

Фото: Ильгар Джафаров/wikimedia.org Азербайджанские беженцы из Ходжалы в поезде на станции Агдам

До сих пор вопрос Ходжалинского геноцида недостаточно объективно изучен правоведами, историками, социологами и политологами, политиками. Большое влияние в этом оказывает политическая агитация — противоречия между Баку и Ереваном и затягивание армянской стороной подписание мирного договора по итогам Карабахской войны. Но важно, что сегодня азербайджанское руководство, несмотря на ужас произошедшего в Ходжалы, готово перевернуть эту страницу и строить отношения с соседями ради мира на Южном Кавказе.