Самая массовая акция в Белоруссии переместилась к Дому правительства

https://static.news.ru/photo/8cec4eb0-dfde-11ea-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/PatriotoffUA

Участники акции протеста в Минске, собравшиеся у стелы «Минск — город-герой», переместились к Дому правительства. На площади Независимости, где находится здание, собрались несколько десятков человек.

Всё пространство перед строением заполнено, передаёт ТАСС. Люди скандируют «Уходи». Силовиков рядом замечено не было.

Среди участников акции — глава объединённого штаба оппозиции Мария Колесникова, сообщает Tut.by. Памятник Ленину, находящийся на площади, обклеили плакатами с надписями «Нас — 97%», «Уволен», «Тихановская — наш президент». Под крики «каждый день» силовики покинули площадь.

Несколькими часами ранее у стелы «Минск — город-герой» собрались, по разным данным, от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. Эту акцию называют самой массовой за всю историю страны.

Протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами выборов президента страны. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.

По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.