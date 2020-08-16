Самая массовая акция в Белоруссии переместилась к Дому правительства

Участники акции протеста в Минске, собравшиеся у стелы «Минск — город-герой», переместились к Дому правительства. На площади Независимости, где находится здание, собрались несколько десятков человек.
Всё пространство перед строением заполнено,
Среди участников акции — глава объединённого штаба оппозиции Мария Колесникова,
Несколькими часами ранее у стелы «Минск — город-герой» собрались, по разным данным, от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. Эту акцию называют самой массовой за всю историю страны.
Протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами выборов президента страны. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована.
В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко во время выступления на митинге в свою поддержку, на который людей привезли под угрозой увольнения, заявил, что не позволит «отдать страну», даже если будет мёртвым.
По его словам, жители построили «страну-красавицу», несмотря на все сложности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен