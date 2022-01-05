Сайты ряда госорганов и СМИ Казахстана стали недоступны за рубежом

Веб-сайты ряда государственных органов и средств массовой информации Казахстана перестали открываться за рубежом на фоне бушующих в республике акций протеста, вызванных резким ростом цен на газ. Пользователям не удаётся получить доступ к таким ресурсам, как tengrinews.kz, vlast.kz, telecom.kz, zakon.kz, kz.24 и Sputnik Казахстан.

Не загружаются интернет-страницы порталов администрации президента Казахстана, Комитета нацбезопасности, Генпрокуратуры, МВД, Министерства здравоохранения, премьер-министра и национального банка страны. Также нет доступа к сайтам администрации Алма-Аты и Нур-Султана.

Крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных в Казахстане «Казахтелеком» отключил соединение со Всемирной паутиной во всей стране. Интернет не работает нигде, в том числе у мобильных операторов.

Ранее сообщалось, что 4 января на фоне протестов в крупнейших городах Казахстана перестали работать ключевые мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp и Signal. Также сообщалось о приостановке в работе мобильного Интернета.

В Алма-Ате к вечеру 4 января было зафиксировано полное отсутствие интернет-соединения. Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения манифестантов с полицией. Наиболее острые стычки произошли в Алма-Ате.