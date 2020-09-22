Сайт белорусского МВД заработал спустя 19 дней после отключения

https://static.news.ru/photo/2731e632-fceb-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.gov.by

Министерство внутренних дел Белоруссии восстановило работу своего сайта, который не был доступен в течение 19 дней.

Портал отключили 4 сентября после хакерской атаки. По информации телеканала «Белсат», злоумышленники изменили список разыскиваемых лиц, добавив туда президента страны Александра Лукашенко и главу МВД Юрия Караева, которых якобы обвиняют в «военных преступлениях против белорусского народа» и «узурпации власти».

Среди особых примет у главы государства взломщики указали, что он хромает при ходьбе, а у Караева — белые пятна на руках и на лбу.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как ранее писал NEWS.ru, Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября.