Садыр Жапаров пригласил Владимира Путина посетить Киргизию

https://static.news.ru/photo/0df831ea-76a7-11eb-a2f4-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Он пригласил главу РФ посетить Киргизию.

Жапаров в среду, 24 февраля, прилетел в Москву — это его первый зарубежный визит в статусе главы Киргизии. Ожидается, что он обсудит с Путиным вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран. В свою очередь Путин впервые лично встречается с Жапаровым, с которым ранее общался либо по телефону, либо по видеосвязи.

Пользуясь случаем, с огромным удовольствием приглашаю вас посетить Кыргызстан в любое удобное для вас время, — обратился киргизский лидер к российскому коллеге.

Помимо этого, Садыр Жапаров намерен встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Также у него запланированы встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее NEWS.ru писал, что Садыр Жапаров назвал русский язык официальным в стране, а также языком межнационального значения и выступил против изменения его статуса. Жапаров уже заявлял, что намерен отстаивать статус русского языка в стране. Он пояснял, что Киргизия и Россия являются близкими союзниками, братскими государствами и у Бишкека нет намерений отстраняться от Москвы, которая остаётся главным экономическим и геополитическим партнёром и союзником.