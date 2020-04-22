Саакашвили заявил, что станет вице-премьером Украины по просьбе Зеленского

https://static.news.ru/photo/7ea642c0-848f-11ea-af77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Global Look Press

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский пригласил его в правительство Украины. Политик готовится стать вице-премьером по реформам.

Саакашвили анонсировал выступление в Верховной Раде, на котором представит программу «неотложных изменений» в стране и план своей работы в кабмине. Он добавил, что уже детально обсудил будущие решения с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Вместе с командой президента я готов работать <...> для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, — написал Саакашвили в Facebook.

Политик отметил, что поддержал именно Зеленского на выборах 2019 года.

Как писал NEWS.ru, в конце марта Саакашвили предрёк Украине тяжелейший экономический кризис на фоне мировой пандемии коронавируса. Тогда он заявил, что страна не располагает нужными ресурсами, и, «по большому счёту, на Украине нет государства, нет государственных институтов».