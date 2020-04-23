Саакашвили высказался о перспективах работы с Аваковым

https://static.news.ru/photo/f0ee5c1c-8590-11ea-abf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Äàâèä Õèçàíèøâèëè/Global Look Press

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет конфликтовать с главой украинского МВД Арсеном Аваковым, если войдёт в состав правительства Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. В интервью изданию «НВ» Саакашвили высказался на тему возможной совместной работы с Аваковым, с которым серьёзно поссорился несколько лет назад.

Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только её усугубить, — отметил бывший одесский губернатор.

Саакашвили пообещал, что после вступления в должность будет «работать, а не конфликтовать».

Как передавал NEWS.ru, Саакашвили собрался выступить в Верховной раде, чтобы представить программу изменений на Украине и план своей работы в кабмине.