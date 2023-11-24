Саакашвили призвал к дерусификации Грузии

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Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает «концепцию дерусификации» страны. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) политик призвал сделать этот вопрос общим для всех грузин.

Дерусификация должна быть именно тем делом, которым должен заниматься каждый, и откладывать которое — то же самое, что отложить лечение какой-нибудь серьезной болезни. <...> «Коалиция победы» должна проявить свои лучшие качества, другие партии — свои, и я желаю им успеха в этом, — написал Саакашвили.

По его мнению, «российский вирус» угрожает «национальному организму» страны гибелью. Борьба с ним нуждается «в мобилизации иммунитета и сил» всего общества.

Ранее Саакашвили заявил, что правительство России отправило в Грузию группу диверсантов с целью захвата власти. Он призвал действующую власть создать горячую линию гражданской обороны, чтобы граждане могли обратиться в правоохранительные органы и сообщить о «российской диверсионной группе».

Отмечается, что своими заявлениями Саакашвили нарушил правила, установленные судьей. Он предупредил бывшего главу государства о недопустимости обсуждения каких-либо тем, находящихся за рамками разбирательства. В конечном счете судья Бедри Кочламазашвили прервал выступление политика, адвокаты которого заявили о наличии у него признаков деменции.