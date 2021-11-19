Саакашвили обратился к властям США за помощью

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, который более полутора месяцев голодает в тюрьме, попросил США вмешаться в ситуацию ради демократии в Грузии, передаёт Bloomberg со ссылкой на письмо политика. Экс-президент в послании пожаловался на избиения и унижения в пенитенциарном учреждении. Грузинский Минюст отказался от комментариев по данному вопросу.

По данным агентства, Саакашвили в письме рассказал, как его протащили по асфальту под насмешки других заключённых, а также заявил, что ему не разрешают посещать судебные заседания и отказывают в переводе в гражданскую больницу.

Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов, — написал Саакашвили.

Минюст Грузии отказался от комментариев Bloomberg. Авторы материала указывают на то, что ситуация с Саакашвили разворачивается на фоне усиления российского влияния в странах постсоветского пространства, из-за чего решимость Запада ставится под вопрос.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили упал в обморок в тюрьме. Экс-президент держит голодовку более 49 дней. Как заявил адвокат политика Бека Басилая, его подзащитному пальцами открывали глаза перед их встречей, а после унесли куда-то на носилках.

Консилиум врачей, до этого обследовавших Саакашвили, заявил об угрозе комы. Медики также сообщили об отсутствии необходимых специалистов и аппаратуры в тюремной больнице. По мнению врачей, в случае угрозы жизни политика помощь может быть оказана несвоевременно.

Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Его арестовали сразу после пересечения грузинской границы по нескольким уголовным делам. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.