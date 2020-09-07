Саакашвили о возвращении в Грузию: приеду, когда это не вызовет беспорядки

https://static.news.ru/photo/3ad6abb4-f138-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину тогда, когда сможет прийти к власти ненасильственным путём, а его приезд не спровоцирует беспорядки.

Выступление Саакашвили транслировал телеканал Mtavari. Экс-президент отметил, что «передал руководство мирным путем» и планирует придерживаться такого подхода и в дальнейшем.

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) и объединение «Сила в единстве» решили выдвинуть Саакашвили на пост премьер-министра в случае успеха на парламентских выборах в конце октября. Бывший президент возглавлял ЕНД до отъезда из страны в 2013 году.

Ранее Саакашвили выпустил видеообращение, в котором поблагодарил Украину за гостеприимство и объявил о намерении вернуться на родину. Бывший глава Грузии признался, что допустил много ошибок в бытность президентом, но добавил, что теперь готов достойно служить стране, набравшись опыта.

В Грузии против Саакашвили после его отъезда возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них экс-президента заочно приговорили к тюремным срокам. Глава Минюста страны Тея Цулукиани пообещала, что бывшего президента немедленно задержат, как только он пересечёт границу.

Как передавал NEWS.ru, член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина допустила, что желание Саакашвили вернуться в Грузию связано с тем, что ему уготована роль в новой «цветной революции».