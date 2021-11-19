Саакашвили назвал условие перевода в военный госпиталь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили перейдёт в военный госпиталь, если власти разрешат, чтобы его сопровождали доверенные лица, сообщила одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе, передаёт mtavari.tv. Ранее грузинский Минюст решил перевести голодающего более полутора месяцев политика из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори.

У Михаила Саакашвили есть условия госпитализироваться в военный госпиталь в том случае, если во время переезда в Гори его будут сопровождать адвокат Ника Гварамия, украинский консул и его представитель, в данном случае я, — сказала Херхеулидзе.

Она добавила, что Саакашвили отказался добровольно покидать тюремную больницу до тех пор, пока его позицию не обнародуют.

Минюст Грузии предложил перевести Михаила Саакашвили в военный госпиталь после того, как группа врачей, осмотревших политика, диагностировала у него серьёзное заболевание мозга. Медики сообщили, что Саакашвили может впасть в кому и умереть. Они призвали незамедлительно перевести политика из тюремной больницы в учреждение, располагающее инструментами и персоналом для лечения.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что политик упал в обморок. Юрист также рассказал, что его подзащитному перед их встречей пальцами открывали глаза, а после унесли куда-то на носилках.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. Он голодает более 49 дней.