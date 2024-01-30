Саакашвили назвал насмешкой над грузинами кадровые перестановки властей

Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал кадровые перестановки властей страны. Комментируя смену премьер-министра в Facebook (деятельность в России запрещена), он назвал такое решение насмешкой над грузинским народом.

Речь идет об отставке премьера Ираклия Гарибашвили. Его место займет действующий председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Назначение Кобахидзе со стороны олигарха [Бидзины Иванишвили] является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина, — заявил Саакашвили.

Он выразил мнение, что целью изменения руководства Грузии является укрепление правительства после Иванишвили.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что поддерживает «концепцию дерусификации» Грузии. На своей странице в социальных сетях политик призвал сделать этот вопрос общим для всех грузин. По его мнению, «российский вирус» угрожает «национальному организму» страны гибелью. Борьба с ним нуждается «в мобилизации иммунитета и сил» всего общества.