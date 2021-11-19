Саакашвили доставили в военный госпиталь на родине Сталина

Саакашвили доставили в военный госпиталь на родине СталинаБывшего президента Грузии Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь
Заключённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен на реанимобиле в военный госпиталь в Гори, родине Иосифа Сталина. Там он пройдёт курс лечения после длительной голодовки, сообщает «Интерфакс».
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Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, накануне осмотревшая госпиталь, заявила, что медучреждение полностью технически оснащено, в нём работают высокопрофессиональные специалисты.
Именно в этом госпитале прежде обещал закончить голодовку Саакашвили.
Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили согласился переехать в военный госпиталь, если власти разрешат, чтобы его сопровождали доверенные лица. Об этом рассказала одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.
Перевести голодающего более полутора месяцев политика из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори решил грузинский Минюст.