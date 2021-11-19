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Саакашвили доставили в военный госпиталь на родине Сталина

Бывшего президента Грузии Саакашвили перевезли в Горийский военный госпиталь
01:59, 20 ноября 2021
Саакашвили доставили в военный госпиталь на родине Сталина Михаил Саакашвили Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press
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Заключённый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили доставлен на реанимобиле в военный госпиталь в Гори, родине Иосифа Сталина. Там он пройдёт курс лечения после длительной голодовки, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что на территорию военного госпиталя в ночь на 20 ноября въехала колонна машин полиции и два реанимобиля, в одном из которых находился Саакашвили. К больному пропустили его личного врача Николоза Кипшидзе. У проходной остались стоять мать экс-президента Гиули Аласания и адвокаты.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, накануне осмотревшая госпиталь, заявила, что медучреждение полностью технически оснащено, в нём работают высокопрофессиональные специалисты.

Именно в этом госпитале прежде обещал закончить голодовку Саакашвили.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили согласился переехать в военный госпиталь, если власти разрешат, чтобы его сопровождали доверенные лица. Об этом рассказала одна из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

Перевести голодающего более полутора месяцев политика из реанимации тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори решил грузинский Минюст.

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